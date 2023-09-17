زعيم الشيشان يدحض شائعات مرضه ودخوله في غيبوبة| فيديو

نشر زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الأحد، لقطات فيديو يبتسم فيها ويوصي الجميع بممارسة الرياضة، في خطوة لدحض التكهنات حول اعتلال صحته.

وحسبما أفادت وكالة “فرانس برس”، راجت تكهنات منذ أشهر بأن رئيس الشيشان البالغ من العمر 46 عاما والذي يتمتع بنفوذ كبير قد يكون مريضا.

واليوم الأحد، ظهر قديروف في مقطع فيديو على حسابه بتطبيق “تيلجرام”، حيث شوهد وهو يرتدي معطف واق من المطر ويتجول في مكان مجهول، وكان مبتسمًا ولكن وجهه بدا منتفخًا.

وفي الفيديو الثاني، سمعه يتحدث بالشيشانية ثم يقول بالروسية "مارس الرياضة"، فيما كانت الكلمات المصاحبة للفيديو “أوصي بشدة كل من لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت بالذهاب في نزهة على الأقدام واستنشاق بعض الهواء النقي وترتيب أفكاره.. يمكن أن يكون المطر منعشًا بشكل رائع”.

ولم يكن من الممكن على الفور تحديد متى تم تسجيل مقاطع الفيديو، لكن اللقطات نُشرت بعد تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف تفيد بأن الزعيم الشيشاني كان في غيبوبة.