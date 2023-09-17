نائب رئيس «المؤتمر»: لا يوجد اختلاف كبير بين أيدولوجيات الأحزاب المصرية| فيديو

أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين أيدولوجيات الأحزاب المصرية.

وأضاف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: أن "دمج الأحزاب السياسية فكرة مطروحة منذ فترة"، لافتا إلى أن حزب المؤتمر كان نتيجة دمج نحو 25 حزبا في 2013، وكانت تجربة ناجحة.

وأشار الدكتور رضا فرحات محافظة الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر،: إلى أن الحوار الوطني فرصة لكي يجلس الجميع على طاولة واحدة، ويتم طرح الرؤى وتبادل وجهات النظر.