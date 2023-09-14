رئيس حزب المؤتمر: نسبة التوافق في الحوار الوطني تتعدى 75%.. فيديو

تحدث الدكتور رضا فرحات، رئيس حزب المؤتمر، عن منافشة الحوار الوطني في جلسة تخصصية حول "قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب".

وقال رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الحوار الوطني أحدث حالة جيدة بين الأحزاب السياسية في مصر".

وأضاف رئيس حزب المؤتمر: "هناك حالة كبيرة من التوافق في الحوار الوطني تتعدى نسبة 75% في بعض الموضوعات".

وأشار رضا فرحات، إلى نسبة الخلاف في الحوار الوطني قليلة جدا، وهذا حدث في الجلسات التخصصية والأمور تسير في إطار جيد جدا".

