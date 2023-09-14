وزيرة خارجية فرنسا: نثمن إجراء الحوار الوطني فى مصر

قالت وزيرة خارجية فرنسا: “علاقتنا الثنائية بيننا وبين مصر ممتازة وتطورت فى السنوات الأخيرة، ونفس الشئ من الناحية الإقتصادية، وهناك العديد من شركاتنا نعمل فى مصر”.

وأضافت وزيرة خارجية فرنسا، خلال كلمتها اليوم مع نظيرها، السفير سامح شكري، أن هناك خبرات فرنسية فى مجالات عديدة فى مصر، مشيدة بالتعامل والعلاقات التي تتجاوز السياسة والإقتصاد، مثل: اللغة والتعليم والشباب وغيرها.

وتابعت وزيرة خارجية فرنسا: “معرض رمسيس يلقي نجاحا متميزا فى باريس، وحوار الثقافات هذا يقارب بيننا، ونحرص في بلادنا على القيم العالمية، وما ندافع عنه هو ليس ما يسمي بقيم غربية ولكننا ندافع عن قيم عالمية ومساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء، ونثمن إجراء الحوار الوطني فى مصر".