وكيل دفاع الشيوخ: نتائج ومخرجات الحوار الوطني تسهم في بناء الجمهورية الجديدة

قال اللواء طارق نصير أمين عاما حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إن رؤية الحزب حول اختيار وترشيح بديل عضو المجلس في القائمة في حاله خلو مقعدة بالمجلس بحيث يحق للحزب اختيار المرشح الأفضل وفقا لالية الترتيب التسلسلي الذي يقدمه الحزب.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المغلقة للحوار الوطني لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي.

وأكد نصير علي أن حزب حماه الوطن يري الإبقاء علي لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها القضائي كما هو والذي يتمثل في النائب الأول لرئيس محكمة الحزب رئيسا و عضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص ، أما عن الحوكمة الحزبية فقال نصير إنها ضرورية لعدة أسباب منها وضع أطر فعالة للمحاسبةوكذلك تعد عملا أساسيا في عملية التنمية ، وعلى الأحزاب السياسية إعلاء الشفافية في أدائها ومعرفة المواطنين بالقرارات التي تتخذها لمصلحة الوطن والمواطن ، وكذا مكافحة الفساد الذي يبني على إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب خاصة والحد منه ، وتقديم الخدمات علي قدم المساواة وفقا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد الأمين العام لحزب حماه الوطن علي أهمية ودور الحوار الوطني من خلال ما تسفر عنه من توصيات لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.