حزب المؤتمر: ثورة 2011 اختُطفت من الشباب بسبب عدم وجود أحزاب قوية

قال الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه تم اختطاف ثورة 2011 من الشباب المصري بسبب عدم وجود أحزاب قوية في ذلك الوقت.

وأضاف فرحات، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مستقبل الدولة المصرية غير آمن بدون وجود أحزاب سياسية"، لافتا: "الشباب لم يكن لهم قيادات في عام 2011 يقودونهم فاختُطفت الثورة من قِبل جماعة الإخوان".

وأشار الدكتور رضا فرحات: "إذا كان هناك أحزاب قوية في عام 2011 بجانب الحزب الوطني لكانت استطاعت قيادة المشهد، ولأصبح هناك انتقال سلمي سياسي للسلطة".