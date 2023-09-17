القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة تؤكد أهمية العلاقات مع مصر

أقامت إيفينيا سيدريس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم /الأحد/ حفل الاستقبال بمقر إقامتها على شرف كل من القنصل العام الأمريكي الجديد جوناثنان ويبستر، وروبين هاروتونيان مستشار السفارة للشئون العامة.

وأعربت سيدريس عن تمنياتها للقنصل العام ومستشار السفارة بالتوفيق في مهام عملهما الجديد في مصر التي ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة، مؤكدة على الأهمية التي توليها بلادها لتوطيد العلاقات مع مصر.

وعبرت عن أملها في أن يسهم السيد ويبستر والسيد هاروتونيان في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم في ضوء ما يتمتعان به من رصيد خبرات متميزة.

وشهد الاحتفال لفيف من السفراء والدبلوماسيين الأجانب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وطاقم القطاع القنصلي والإعلامي بالسفارة.

