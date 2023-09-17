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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني علي أراضيها

بيلجورود
بيلجورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق جنوب غرب شبه جزيرة القرم وثالثة فوق منطقة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية، إن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت موسكو”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا على ورش الإنتاج في مصنع خاركوف للمدرعات.

وبينت الدفاع الروسية أنه تمت إصابة خطوط الإنتاج وورش العمل، حيث تتم صيانة وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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ودمّرت القوات الروسية بواسطة الطيران التكتيكي والمدفعية والصواريخ، معدات وتجمعات للعدو في 114 منطقة أوكرانية.

بيلجورود شبه جزيرة القرم الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا

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