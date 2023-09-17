عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارب يثير مخاوف الغرب.. «كيم» يغادر روسيا على متن القطار المصفح

صدى البلد

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا، مستقلا قطاره الفاخر المصفح المثير للجدل، حيث اختتم رحلته التي استمرت عدة أيام.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا، بعنوان "تقارب يثير مخاوف الغرب.. كيم أون يغادر روسيا على متن القطار المصفح".

وشملت آخر ساعات الزيارة، جولة في الشرق الأقصى الروسي، ومتحف بريمورسكي المائي في مدينة فلاديفوستوك، برفقة حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوجيمياكو، والسفير الروسي في كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا.

رئيس كوريا الشمالية

الزيارة التي شابها غموض كبير، تعد أول رحلة خارجية لرئيس كوريا الشمالية منذ بداية جائحة كورونا، وشملت بطبيعة الحال، محادثات مع كبار القادة الروس.

وبحث مع شويجو، وزير الدفاع الروسي، تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، وناقش مع الرئيس بوتين، المسائل العسكرية، والحرب في أوكرانيا، وسبل تعميق التعاون بين البلدين.

وتفقد “كيم جونج أون” مصنع طائرات عسكرية، فضلا عن القاذفات الاستراتيجية الروسية، حيث أعطى نظرة عن قرب على صواريخ كينجال القوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى قاذفات القنابل، وجولة في فرقاطة تابعة للبحرية الروسية. 

التعاون العسكري القادة الروس جائحة كورونا تعزيز التعاون العسكري زعيم كوريا الشمالية طائرات عسكرية كوريا الشمالية وزير الدفاع الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

ترشيحاتنا

بعد قرارات الرئيس.. المالية: 4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة|فيديو

مآسي فلسطين تصل إلى ليبيا.. المئات ضمن ضحايا الإعصار وصعوبات بحصر الأعداد

شعبة الأرز تتوعد المحتكرين بعقوبات صارمة.. فيديو

نبتون العملاق الأزرق يقابل الشمس.. ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر خلال سبتمبر

تقارب يثير مخاوف الغرب.. «كيم» يغادر روسيا على متن القطار المصفح

استعدادت مكثفة للاستحقاق الرئاسي.. شروط قبول منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ