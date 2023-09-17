نشطاء المناخ في نيويورك يتظاهرون أمام مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

بدأ آلاف المتظاهرين 'أسبوع المناخ' وملأوا شوارع وسط المدينة بمانهاتن يوم الأحد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء العالم بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

ومع المسيرات والحفلات الموسيقية وقرع الطبول، تم التلويح بنحو 15 ألف لافتة كتب عليها 'أوقفوا استخدام الوقود الأحفوري' و'الوقود الأحفوري يقتل' و'أعلن حالة طوارئ مناخية'.

وكان أحد الرجال يرتدي زي رجل ثلج يذوب محذرا من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وكانت الرسالة موجهة إلى زعماء العالم لإنقاذ الكوكب من استخدام النفط والغاز الذي يعتقد أنه يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

كانت احتجاجات يوم الأحد جزءًا من جهد دولي استمر لمدة أسبوع من قبل مجموعة المناخ، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دفع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ووقف ظاهرة الاحتباس الحراري، مع التخطيط لأكثر من 500 احتجاج في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية والهند. وأماكن أخرى، بإجمالي 54 دولة.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات مشاركة عالمية تزيد على مليون شخص.

وكتب المنظمون على الإنترنت: 'إن أسبوع المناخ في مدينة نيويورك يدور حول إنجاز ذلك'. 'من خلال الاحتفال بالعمل المناخي، وتحدي أنفسنا لبذل المزيد، واستكشاف طرق لزيادة الطموح، يلهم أسبوع المناخ في مدينة نيويورك، ويضخم ويدقق في التزامات وسياسات وإجراءات أولئك الذين لديهم القدرة على إحداث التغيير.'

يعتقد العديد من العلماء أن ما يسمى بالغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العالم وتسبب طقسًا قاسيًا مثل الأعاصير الأكثر شدة وموجات الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات والجفاف.

ويُنظر إلى التخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على أنها عنصر أساسي في الحد من تغير المناخ.

وتأتي المظاهرات قبل شهرين من قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 لهذا العام، حيث تخطط أكثر من 80 دولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.

حذر تقرير حديث للأمم المتحدة من أن العالم يسير على مسار خطير نحو ظاهرة الاحتباس الحراري الشديدة، وقال إن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات على جميع الجبهات، بما في ذلك الانخفاض الكبير في استخدام الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، حسبما ذكرت رويترز.