مستشار وزير الثقافة: مصر منصة الانطلاق للفنانين والنجوم

أكد المخرج هشام عطوة، مستشار وزيرة الثقافة، أن اهتمام الرئيس بالقصور الثقافية والفنون يعكس الدور الريادي لمصر في المجال الثقافي والفني.

وأضاف "عطوة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “إي تي سي”، أن مصر لها الدور القيادي في المنطقة العربية والعالم، مشيرا إلى التحول الكبير الذي شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأشار إلى أهمية وجود مدينة الثقافة والفنون في مصر كمركز رائد في المنطقة العربية والشرق الأوسط، واعتبرها دليلاً قويًا على مكانة مصر كقلب الفنون في المنطقة، مؤكدا على أن مصر هي منصة الانطلاق للفنانين والنجوم، وأنها تعتبر القاعدة الثقافية والفنية والفكرية في المنطقة.