محافظة القاهرة: وزعنا شنط ومستلزمات مدرسية على 500 ألف أسرة من الأولى بالرعاية

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة، إن رئيس الوزراء افتتح معرضا بأرض المعارض الأسبوع الماضى وبدأنا مبادرة من 10 أيام تم توزيع خلالها شنط مدارس ومستلزمات مدرسية على 500 ألف اسرة بمختلف الأحياء على الأسر الأولى بالرعاية وكان يوزع المحافظ على الأطفال من مختلف المراحل الدراسية.



وأضاف عوض خلال تصريحات تلفزيونية ، نحن نعمل بالفعل وبدأنا استعداداتنا للمدارس ولدينا 35 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة واستعدادات الكتب المدرسية والقضاء على كافة الفصول وسد عجز المدرسين كما تطرق إلى لائحة الانضباط المدرسى من أول مدير المدرسة وحتى الطالب وولى الأمر .

رفع كفاءة جميع المدارس



وتابع المتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة: لدينا 5813 مدرسة تم رفع كفاءة جميع المدارس من التهوية والمراوح وصيانة الشبابيك والديسكات و38 مدرسة جديدة دخلت الخدمة ذودت 846 فصلا وجميع المدارس تم رفع كفاءتها استعدادا للعام الدراسي الجديد.