ميسي يتسبب في أزمة بالدوري الأمريكي

ذكر تقرير صحفي، أن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن مباراة فريقه ضد أتالانتا يونايتد، تسبب في حالة كبيرة من الغضب لدى جماهير الدوري الأمريكي.

وكان ميسي غاب عن إنتر ميامي، خلال مباراته أمام أتالانتا يونايتد، والتي خسرها فريقه 5-2، فجر أمس الأحد، في دوري المجموعة الشرقية الأمريكي.

وحضر 71 ألفا و535 متفرجا في ملعب "مرسيدس بينز"، من أجل مشاهدة ميسي، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يشارك في المباراة.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الجماهير الفريقين غضبت بسبب عدم مشاركة ميسي حيث كانت ترغب في رؤيته، وليس غضبت بسبب نتيجة المباراة.

وأوضحت أن كان هناك اقبال شديد على حجز تذاكر المباراة، كان أرخص تذكرة فيها تصل إلى 150 دولارا أمريكيا، وهو سعر غال للغاية.

وانضم ميسي لإنتر ميامي، هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.