هواية غريبة وحلم لم يكتمل.. أسرار مجهولة في حياة سيد درويش| تعرف عليها

كشفت وثيقة عرضتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم، عن أغرب هواية في حياة الفنان سيد درويش، وحلمه الذي لم يتمكن من تحقيقه، بسبب وفاته، جاء ذلك على هامش المعرض الذي نظمته الدار ضمن احتفالاتها بمئوية رحيل فنان الشعب سيد درويش.

أغرب هوايات سيد درويش

وحملت الوثقية عنوان «غرائب في حياة سيد درويش»، وتقول: «ومن غرائب سيد درويش، أن أكبر هواية له كانت تصليح أقلام الحبر، وكان يقتني الكثير منها ويهديها إلى أصدقائه، وكان يفاجىء الناس من أصدقائه وغير أصدقائه بسؤالهم عما إذا كانت أقلامهم في حاجة إلى إصلاح، فإذا أجابه واحد منهم بالإيجاب أصابته نوبة السعادة وسارع إلى خلع سترته وشرع في اصلاح القلم سعيدا متلذذا.

حلم سيد درويش الذي لم يكتمل

وقد بلغ من هوسه بهذه الصنعة أنه اتفق مع صديقه الشيخ يونس القاضي على فتح دكان للاتجار في أقلام الحبر واصلاح التالف منها، ولكنه مات قبل أن ينفذ مشروعه الغريب».

أثر سيد درويش في التمثيل والأوبرا العربية

لم يكن أثر سيد درويش في ميدان التمثيل والأوبرا العربية بأقل من أثره في ميدان الموسيقى والموشح والدور والطقطوقة والمونولوج الشعبي والأناشيد الوطنية وغيره من ألوان الغناء العربي في شتى مواضيعه، فقد أضاف إلى هذه المآثر مأثرة جديدة وهي التلحين البارع خلال الأوبريتات، ومنها أوبريت شهرزاد ظهرت هذه الأوبريت للمرة الأولى أواخر عام 1920 وأوائل العام 1921، وكان انقلابها بدء انقلاب جديد في عالم الموسيقى العربية والألحان المسرحية، كما لحن أوبريت العشرة الطيبة ألف هذه الأوبريت محمد تيمور، ونظم أغانيها بديع خيري وألف نجيب الريحاني فرقة تمثيلية خاصة برآسة عزيز عيد لإخراجها وكلف سيد بتلحين محاوراتها وأغانيها ولحن أوبريت البروكة وهذه التسمية هي اصطلاح فني يقصد به الشعر المستعار الذي يضعه الممثلون على رؤوسهم والرواية معربة عن أوبرا لاما سكوت لأروان ولحن أوبريت «كليوباترة وانطونيو» اقتبس هذه الأوبرا للمسرح العربي الأستاذان سليم نخلة ويونس القاضي وقدماها للسيدة منيرة المهدية التي قدمتها بدورها لسيد درويش لوضع موسيقاها ولكنه لم يلحن منها إلا الفصل الأول وقد حاول إتمام تلحينها في فصليها الثاني والثالث الأستاذ محمد عبد الوهاب.

الخلاصة أن سيد درويش وضع ألحانا للأوبربتات التي بلغ عددها العشرين منها تلك التي لحنها لفرقة نجيب الريحاني وهي ولو وإش ورن وقولوا له وفشر ولحن لفرقة علي الكسار راحت عليك ولسه وأم أربعة وأربعين والبربري في الجيش والهلال وجزء من أوبريت الانتخابات ولحن لفرقة منيرة المهدية كلها يومين والفصل الأول من أوبريت كليوباترا وأنطونيو ولحن لأولاد عكاشة الدرة اليتيمة وهدى وعبد الرحمن الناصر وإذا اعتبرنا أن في كل أوبريت عشرة ألحان فتكون مجموع ألحان الشيخ سيد في أوبراته العشرين مائتا لحن هذا بالإضافة إلى الأدوار والموشحات والأناشيد الوطنية والمونولوجات وغيرها من الألحان والأهازيج التي قدمها الشيخ سيد للموسيقى العربية.

لقد كان هدف الموسيقى المصرية قبل سيد درويش الطرب فقط ولكنه جعل منها رسالة أكبر وهي استخدام هذا الفن العظيم في الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي هذا بالإضافة إلى ناحية التطريب في الموسيقى والغناء العربي على أن الطريقة التي سار عليها الشيخ سيد في ألحانه للأوبرا كانت منهجية صحيحة وكأنه متخرج من أرفع المعاهد الموسيقية فكان يتلوا النص الشعري أولا ليتفهم معانيه فهما دقيقا ثم يعيش في بيئته ويعاشر أبطاله ثم يأخذ في إلقاء النص الشعري إلقاء تمثيليا يناسب عباراته ومعانيه كأنه ممثلا على خشبة المسرح.