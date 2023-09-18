حريق يلتهم استوديو في العجوزة دون إصابات

اندلع حريق باستوديو في العجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل أستوديو في العجوزة.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الاستوديو، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، بالإضافة إلى إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.