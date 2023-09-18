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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم استوديو في العجوزة دون إصابات

صدى البلد

اندلع حريق باستوديو في العجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمحل أستوديو في العجوزة. 

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الاستوديو، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، بالإضافة إلى إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

حريق استوديو العجوزه الحماية المدنية النجدة

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