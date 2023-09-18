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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يفتتح «دكان الفرحة» لتوزيع 20 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض مبادرة دكان الفرحة؛ لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة وأَولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية دكان الفرحة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

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أكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع ملابس على  2000 أسرة، مبادرة متميزة، إضافة  لما سيتم توزيعه بالجامعة  من خلال حملة دكان الفرحة، مشيراً إلى أن المبادرة  كانت في العام الماضي جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم سواء في  الملابس أو في الأحذية، والألحفة، والأدوات المنزلية، والأغذية، لتسهيل الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، ويتمنى من الشباب المتطوع مساعدة الأسر في اختيار النوعية والسن والمقياس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مساهمات متعددة لتحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام؛ لإدخال البسمة لهذه الأسر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم معرض دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين، الإثنين والثلاثاء، ويضم المعرض 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، ويتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة أشرقت الخيرية.

وتابع عبد الفتاح، أن معرض دكان الفرحة في كفر الشيخ يستهدف الأسر الأولى بالرعاية في عدة قرى وهي: القنطرة البيضاء، الكفرالجديد، إسحاقة، الخادمية، أبوطبل، قراجة، البنايين، قليني، عزبة المصنع، المساكن ، منية مسير، الظوافرة ، كفر أبو شلبي ، البنا، دسوق ، كفر العرب ، محلة أبو علي، شباس الشهداء، الجرايدة ، بيلا، قزمان، كفر الجزاير، شباس عمير ، أبو ريا، الرغامة، العباسية، الرصيف، برج البرلس، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.

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