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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخيانة والمرأة | مفيدة شيحة تحذر من سلوك خطير بسبب السوشيال ميديا

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرات عن بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والتي فيها ملايين المتابعين. 

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مفيدة شيحة تعلق على فيديو ارتباط شاب وفتاة في المترو


وخلال البرنامج قالت مفيدة شيحة، إن من يقف وراء صفحات السوشيال ميديا صاحبة ملايين المتابعين، وخاصة انه نجد فيها أسئلة في منتهى التفاهة ولكن وراءها أشياء أخرى أكبر بكثير من السؤال المطروح. 


وأضافت شيحة، أن هذه الصفحات اعتقد تهدف لأشياء غير جيدة وتحقيق إحصائيات عن المجتمع وردود أفعال الناس تجاه موضوع معين، وفيها بوستات تحمل أسئلة عن الخيانة وعن المرأة وأشياء أخرى، قنابل موقوتة يجب الحذر من هذا الأمر. 


من جانبه كشف سامح سند مخرج وصانع المحتوى، أن هذه الصفحات بيزنس كبير للشباب العاملين في السوشال ميديا، ويعنلون على زيادة عدد المتابعين بكل الوسائل بهدف جذب أكبر عدد متابعين للصفحات. 


وأشار سامح سند مخرج وصانع المحتوى، إلى أن هناك مخاطر من هذه الصفحات أولا قياس الرأي العام وتوجيه الرأي العام وتغيير اتجاه معين في الرأي العام وتقبل مفهوم معين. 

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