الرقائق تهبط بالأسهم الأمريكية بداية تعاملات الأسبوع

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات الأسبوع على تراجع اليوم الاثنين بضغط من تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم النمو.

وبحسب تقرير عبر وكالى “سي ان بي سي عربية”، فانه بينما يترقب المتعاملون إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مثلما تشير التوقعات.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بواقع 5.19 نقطة ، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.38 نقطة أو 0.28% عند الفتح. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.95 نقطة أو 0.02% عند الفتح .

وعلى صعيد آخر، واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 335ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4ر2 مليار جنيه.