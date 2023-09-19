عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد وفاة أخيه الأكبر| قصة شقيق محمد فؤاد المفقود منذ حرب 67: "مش لاقيين جثته"

صدى البلد

تجددت الأحزان في قلب الفنان محمد فؤاد، حيث يواجه فقدان شقيقه الثاني، مستذكرًا الفقد الأليم لشقيقه الأصغر خلال نكسة عام 1967. وشارك الفنان هذا الحزن مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث تلقى تعازي الجمهور والأصدقاء.

 

وفاة الحاج عبد الحميد فؤاد

وأعلن الفنان محمد فؤاد على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة شقيقه، الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي. وتلقى الفنان العديد من التعليقات التي تعبر عن التعازي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

 

حنين لذكريات مؤلمة

وتجددت آلام محمد فؤاد بعد فقدان شقيقه الثاني، حيث لا يزال يتذكر ألم فقدان شقيقه الأصغر خلال نكسة عام 1967. ويظل هذا الحزن يؤرق قلبه ويجعله يعيش ذكريات مؤلمة من الماضي.

 

حنين للأخ المفقود

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، تحدث محمد فؤاد عن شقيقه الأصغر إبراهيم فؤاد، الذي توفي في حرب عام 1967. حيث كان يعبر عن أمنيته بأن يجد جثمان شقيقه ويستطيع دفنه بكرامة. وقال: "عائلتي كانت على أمل أن تعثر على تراب شقيقي إبراهيم يومًا ما".

 

ألم البحث الطويل

والده محمد فؤاد كان يبحث بلا كلل عن جثمان ابنه الصغير بين الجثث المجهولة خلال حرب 1967. كان يسعى جاهدًا لإيجاده، لكن مرور الزمن جعله يفقد الأمل، وكان يواصل البحث حتى آخر لحظة في حياته.

 

أمنية محمد فؤاد

تظل أمنية محمد فؤاد الكبرى هي أن يعثر على جثمان شقيقه المفقود ويتمكن من دفنه بكرامة. وهذه الأمنية تمثل له نهاية حزن طويل وبداية لحياة جديدة. يتمنى أن يأتي يوم تتحقق فيه هذه الأمنية.

 

ومع مرور الزمن، يظل الحزن يحيط بعائلة الفنان محمد فؤاد، وتظل ذكريات شقيقهم الثاني تحمل ألمًا مميزًا في قلوبهم.

محمد فؤاد فيسبوك الجمهور وفاة شقيقة نكسة حرب دفنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

موضوعات متعلقة

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

"ورطة" بسبب آيفون 12| “أبل” تطلب من موظفيها التكتم على هذا السر.. وحظر أوروبي مرتقب

بعد الهزيمة من أرتا سولار| سيناريو 2018 يهدد الزمالك بالخروج من الكونفيدرالية.. وهذه فرص “الأبيض” للتأهل

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

كأنها نهاية العالم| تحذير من تكرار سيناريو درنة بالسودان بسبب سد النهضة.. 21 ألف ضحية بلبيا

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بمدينة نصر بعد حريق في مخزن| صور

التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 19_9_2023

مرتضى منصور ينتظر حكما بعد قليل في قضية جديدة

إحداهما ستتجه لمصر.. أوكرانيا: تحميل سفينتين بالقمح في ميناء تشورنومورسك

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ