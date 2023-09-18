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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة رادعة للمتهمين بسرقة غطاء بالوعة خاصة بمستشفى العياط

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاصة بمستشفى العياط المركزي، والسجن لمدة عام واحد للمتهم الثالث لكونه طفلا.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6522 لسنة 2022 جنايات مركز العياط والمقيدة برقم 2662 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، ان للمتهمين ا .ر 17 سنة سائق، طفل لم يبلغ 18 عاما، والمتهم ا .ح 30 سنة عاطل، والمتهم ع  ف  29 سنة عاطل، في يوم 7 مايو 2022 سرقوا المهمات المستعملة والمملوكة لمستشفى العياط المركزي "غطاء بالوعة" المبين وصفاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف مسؤول أمن بمستشفى العياط المركزي، بأنه حال قيامه بأعماله ومروره بالمستشفي، لاحظ اختفاء غطاء بالوعة خاص بالمستشفى فقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتوصل لتحديد رقم الدراجة البخارية مرتكبة الواقعة وبها ثلاثة أشخاص، وتوصل لتحديد شخص المتهم الأول منهم وتمكن من خلال الأهالي الوصول إليه وطلب منه إعادة المسروقات فقام المتهم الأول بإعادة غطاء البالوعة المسروق، وتم ضبطه والدراجة البخارية قيادته حال ذلك.

وقدمت النيابة العامة حافظة بيانات إلكترونية "فلاشة بها مقطع مصور حال ارتكاب المتهمين السرقة، ومرفق إفادة رسمية من مستشفي العياط المركزي تفيد ملكيتها للمسروقات.

مستشفي العياط المركزي العياط مستشفى العياط الجيزة السجن المشدد سرقة غطاء بالوعة

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