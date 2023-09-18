حزب المصريين: نرغب في استكمال المسيرة مع السيسي لتحقيق المزيد من الإنجازات

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، إن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية داخليا وخارجيا مازالت في منتهى الخطورة، ويجب على المصريين إدراك حجم الخطر الذي تمر به، خاصة في ضوء أن كل وسائل الإعلام المعادية لمصر أظهرت عن نوياها السيئة، وبالتالي مصر في حالة إلى الالتفاف مع القيادة السياسية لحماية الدولة والمكتسبات التي تحققت في 10 سنوات.

وأضاف "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر بحاجة للاستمرار في المسيرة مع الرئيس السيسي، واستمرار مزيد من الإنجازات، لافتا إلى أن انحياز الرئيس السيسي إلى الفقراء الجميع شهد على حجم برامج الحماية الاجتماعية وتنوعها واختلافها بقصد حماية محدودي الدخل والفقراء على مدار سنوات، حتى المشروعات العملاقة الهدف منها المواطن المصري البسيط الفقير إذ أن كل الإنجازات ما هي إلا إتاحة الفرص للعمل، وتحجيم حجم البطالة ورفع مستوى الاقتصاد المصري رغم التحديات الرهيبة.

واستكمل رئيس حزب المصريين أن انحياز الرئيس السيسي للمصريين بشكل عام، وللفقراء بشكل خاص كلها تصب في صالح المواطن المصري، إذ أن كل محاولات دعم الاستثمار الصناعي والزراعي ورفع حجم التصدير، وتقليل حجم الواردات من الخارج بهدف توفير العملة، كلها عائدة على السوق المصري، وهو ما ينعكس على سوق العمل، وتحقيق مزيد من برامج الحماية الاجتماعية.

وواصل، أن مصر بحاجة لاستمرار الاستقرار، حيث إنه بدون الاستقرار لن يكون هناك نهضة اقتصادية، مشددًا على ان الرئيس السيسي كان لديه عقيدة راسخة أن مصر قادرة على اجتياز كافة التحديات، إذ أن مخطط تقسيم مصر لم يتوقف منذ عام 2011، ومازالت المحاولات مستمرة، وتحولت الحرب من إرهاب بعد الانتصار عليه في سيناء إلى العمل على ضرب الاقتصاد المصري، والاستهانة بقناة السويس، وإيجاد بعض الطرق الفاشلة للاستغناء عنها.