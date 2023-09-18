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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية: الحل العادل للقضية الفلسطينية الأساس الوحيد لترسيخ السلام |فيديو وصور

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، في الاجتماع الوزارى لدعم جهود إحياء عملية السلام علي أساس المبادرة العربية للسلام.

وقال شكري بحسب بيان وزارة الخارجية، إن تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتعايش المشترك في المنطقة.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية على هامش فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق يعد أيام قليلة في نيويورك.

والتقى شكري في وقت سابق من اليوم، الاثنين، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي على هامش أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة.

وأكد شكري أكد لـ"كليفرلي" على تاريخية وإستراتيجية العلاقات بين مصر وبريطانيا، موضحا أن الجانبين ناقشا ملفات عديدة، على رأسها التعاون الاقتصادي، الاستثمارات البريطانية، الهجرة، المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال الوزير البريطاني، إن الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر آخذة في النمو، مشيرا إلي زيادة التجارة بين البلدين بأكثر من مليار جنيه إسترليني.

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