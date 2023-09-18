بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

بينما تقوم الشرطة البريطانية بعمليات تفتيش روتينية على الطريق، ألقت القبض على سائق شاحنة عثرت في سيارته على مبلغ مالي يعد بمثابة ثروة.



ربما في محاولة لتجنب قوات الشرطة، كان سائق الشاحنة يقود في الاتجاه الخاطىء مما دفع قوات الشرطة لمطاردته وعثورها داخل حقيبة سيارته على مبلغ "70 ألف جنيه إسترليني ملفوفة بورق القصدير على هيئة سندوتش".

النقود التي عثرت عليها الشرطة البريطانية

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وبعد إلقاء القبض على السائق ماريوس راكزينسكي، 28 عاما في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي إنجلترا، عملت قوات الشرطة مع متخصصين في الجرائم الخطيرة لإثبات تهمة قيامه بـ "غسيل الأموال".



وبعد اعترافه بالذنب في محكمة بريطانية، حكم على سائق الشاحنة بالسجن لمدة 20 أسبوعا بتهمة "إخفاء ممتلكات إجرامية" وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية خلال الساعات القليلة الماضية.