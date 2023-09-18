جامعة سوهاج: زيادة أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية لـ 65

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن إدارة الجامعة تسعي إلى التوسع في العنايات المركزة وزيادة عدد الأسرة، ذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، واستقبال الحالات المحولة من مستشفى الطوارئ، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم زيادة عدد أسرة العناية بالمستشفيات الجامعية إلى 65 سريرًا، بعناية التخدير والعصبية والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى عناية الإصابات.



وذكرت الجامعة - في بيان صادر اليوم/الاثنين/ - أن جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، أقسام العنايات المركزة بالمستشفى الجامعي؛ لمتابعة الحالات الصحية للمرضى، برفقة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد علي إسماعيل، المشرف على العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفي الجامعي القديم.



وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي الجديد يضم عدد 30 سريرًا للعناية المركزة، والمستشفي القديم يضم 35 سريرًا للعناية المركزة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيرًا على المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشددًا على متابعة منظومة التطوير المستمر للمهارات الفنية والإدارية للطواقم الطبية والإدارية.



ووجه الشكر لكل القائمين على خدمة المرضى وجهودهم المبذولة من أجل تقديم خدمة صحية لائقة لأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

