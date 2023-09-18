بسمة وهبة محذرة: مؤامرة تقودها دولة غربية لنشر المثلية بين طلاب المدارس

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على مقطع فيديو متداول لمواطنة أمريكية تزيل علم المثلية من فصل دراسي، قائلة :"دي ست مصرية مش أمريكية وصاحبة مواقف وجدعة وتستحق كل الاحترام".



وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن موضوع أزمة المثلية تطورت بشكل ملفت للانظار في دول الغرب، وبقي الموضوع بالعافية في المدارس الأمريكية،

ومؤامرة تقودها بعض الدولة الغربية لنشر المثلية بين طلاب المدارس.

الغرب يسعى لنشر المثلية



وتابعت مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة، أن :"أقول لكل أب وام أن موضوع المثلية وباء منتشر في كل مكان، وبقي زي فيروس كورونا بالظبط من حيث الانتشار، والمثلية فيروس قاتل في العالم، وعلينا كل الحذر من أجل الأبناء".