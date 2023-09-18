المبادرة الوطنية الخضراء الذكية.. محافظ بني سويف يتابع المشروعات المقدمة واستيفائها للشروط

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية المشروعات المقدمة، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، والتي يمكن الاستفادة منها محليًا في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية، سواء تم اختيار بعضها وترشيحها للاشتراك في المسابقة أو تلك لم يحالفها التوفيق، وذلك من خلال تبني تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية تنفيذها.



وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/- أن ذلك جاء خلال متابعته لأعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الـ6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية.



وأوضح البيان أن اللجنة واصلت عملها بمناقشة وتقييم 22 مشروعا من المشروعات الخضراء والتي تتضمن (4 مشروعات كبيرة الحجم، 7مشروعات متوسطة، مشروعا واحدا من فئة حياة كريمة، 7 مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ، ومشروعين فئة الجمعيات غير الهادفة للربح، ومشروع واحد من فئة الشركات الناشئة)، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.



واستمع المحافظ لعرض تفصيلي من مقدمي المشروعات "التي تم مناقشتها اليوم " من الفئات المختلفة، والتي قام أصحابها بعرض المكونات الذكية والعناصر التكنولوجية المستخدمة والتكلفة الإجمالية لكل مشروع على حدة، وكذا عناصر الاستدامة ومدى قابليتها للتجديد، وحيث وجه أصحاب تلك المشروعات بأهمية تلافي الملاحظات العلمية والفنية التي من شأنها إضافة ميزات نسبية وقيمة علمية لمشروعاتهم.