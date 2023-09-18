اعتماد وتسجيل 13 منشأة صحية بمحافظات جنوب سيناء والسويس والأقصر والإسماعيلية والجيزة

أعلن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، اليوم /الاثنين/، منح شهادات اعتماد وتسجيل لـ13 وحدة ومركز طب أسرة بعدد من المحافظات، مؤكدا أهمية دور طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل إذ تقدم أكثر من 70% من الخدمات الصحية للمنتفعين.



وأوضح رئيس الهيئة، في بيان، أن شهادات الاعتماد مُنِحَت لوحدات طب الأسرة في الزريقات بحري والقرايا بالأقصر، وعين غصين بالإسماعيلية، واليوسف للأشعة بمحافظة السويس ومركز العيون الدولي بالجيزة.



بينما شملت الوحدات التي قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة منحها شهادات تسجيل كلًا من مستشفى ومركز طب الأسرة برأس سدر ومراكز طب الأسرة بالمزينة وأبو زنيمة والاسباعية وأبو صويرة بجنوب سيناء، ووحدتي طب أسرة الأمل والمحروسة بالسويس.



وصرح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن نظام الإحالة من أهم مقومات استقامة النظام الصحي للجمهورية الجديدة؛ إذ يحد من ازدحام المستشفيات من خلال التوجيه الصحيح للمريض، مضيفًا أن الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقاً لمعايير الجودة هو بوابة الدخول إلى التأمين الشامل الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري.



وأكد الدكتور طه أهمية الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص في تقديم خدمات ذات جودة عالمية من خلال المشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).