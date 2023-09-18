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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طبقا للمواعيد الدستورية.. لميس الحديدي: الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تجري على قدم وساق

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت  الاعلامية لميس الحديدي أن  الاستعدادت  تجري على قدم وساق في الهيئة الوطنية للانتخابات    للاعلان  عن موعد الانتخابات الرئاسية  الرسمية طبقاً للمواعيد الدستورية  المقررة عبر فتح باب الترشح   وتقدم المرشحين.

مؤكدة  عبر برنامجها  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة " ON":أنه طبقاً  للمواعيد الدستورية بدأت   فترة الرئاسة السابقة   في يوم 2 إبريل   وستكونأخر أيامها  2 إبريل 2024 ولابد  من  إجراء الانتخابات قبل إنتهاء مدة الرئاسة   بنحو 120 يوماً  وفقاً للدستور وتحديداً يصادف ذلك  2 ديسمبر تقريباً 
منوهة أن كافة   التوقعات  تتجه  لان تكون الانتخابات  في منتصف ديسمبر وربما   تعلن عن المواعيد اللازمة والاجراءات مطلع أكتو بر على أقصى    تقدير "

وأوضحت الحديدي أن هناك  65 مليون مواطن  مصري لديهم  الحق في الانتخاب   وفقاً للدستور   والقانون

ووجهت الحديدي رسالة  قائلة : "  مش عاوزة الناس تزهق من السياسة    صحيح الناس مشغولة  في أكل العيش والاقتصاد لكن برضه لازم نعرف  أن الحياة  السياسية هي الاطار العام وبدون حياة  سياسية  حيوية لايمكن أن تكون هناك سياسة إقتصادية واضحة "

أردفت : " أرجوا أن الناس ماتكرهش السياسة لانها تضع  الاطار  العام لمجتمع ديموقراطي حي  "
معربة عن أمنيتها   أن أن تكون مرحلة  الانتخابات ومابعدها هي نواة  لحياة سياسية  ديموقراطية بها حيوية "
 ذكرت أنه  حان الوقت للانتقال من مرحلة الاصطفاف  السابقة والتي كانت ضرورية   في مرحلة البناء ولتحقيق الامن ولكن الان نحتاج  لمرحلة التعدد  والاستماع إلى الاخر وحيوية المجتمع   مرحلة نستطيع خلالها تقوية الاحزاب  لتقوم بدورها   وتعبر عن كتل شعبية  حقيقية   بأيدولوجيات مختلفة "

أتمت : البعض يعتبر الانتقاد أنه هيرجعنا للوراء وهذا غير حقيقي. نطلع لمرحلة  بها حرية تعبير وإعلام  وصحافة أكبر وهنا  هي الحياة السياسية  والتي بها حيوية وهو مانرجوه .. المعارضة ليست خيانة طالما أننا جميعاً في إطار وطني واحد  نتفق عليه أنه لاعودة للاخوان وهو خط واضح وطالما أننا متفقين على ذلك من حق الجميع أن يتحدث ويكون له وجهة نظره ولايخشى  المرء على نفسه إذا أراد أن يعبر عن رأيه "

إجراء الانتخابات الإعلامية لميس الحديدي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

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