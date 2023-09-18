سيلتحق بالمدرسة.. بسمة وهبة تعلن استجابة الداخلية لحالة الطفل حمزة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، أن وزارة الداخلية استجابت للحالة الإنسانية التي عرضتها للطفل حمزة واستخرج شهادة ميلاد له حتى يتمكن من الالتحاق بالمدرسة، قائلة: "هيدخل المدرسة إن شاء الله".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "هندخل المدرسة يا حمزة، وأشكر وزارة الداخلية شكرا خاصا على السند والإنسانية، ولولا هذه الورقة مكناش عرفنا نكمل".

وتابعت: "وزارة التضامن الاجتماعي قررت في وقت سابق تقديم 1000 جنيه شهريا، وعندما علمت باستخراج شهادة الميلاد قررت ضم الأسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، أما وزارة الداخلية فإننا لم نناشدها في حالة إنسانية إلا واستجابت لنا".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

