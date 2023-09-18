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روبوتات تقتحم مباراة كرة قدم وتخيف الجماهير.. فهل تتخطى قدرات البشر؟

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز مدير علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة

أكد الدكتور  محمد عبد العزيز مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، أن الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة كبيرة من التطور ولكن لا يمكن أن يتخطى قدرات البشر، الروبوتات الموجودة بشكل عام مخصصة لهدف معين، وهو التواجد في إطار معين.

وأضاف خلال حواره، مع الإعلامي" عمرو خليل"، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن هناك رؤية للتحكم في  الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وعلق على تفاجيء عدد من مشجعي كرة القدم الأمريكية، باقتحام عدد من الروبوتات لملعب مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز، قائلًا إن هذه الروبوتات ما زالت تحت السيطرة، وظهرت بدون أي انفعالات أو إشارات، ولكن على المدى البعيد من الممكن أن يتم تصنيع روبوتات بإشارات وانفعالات معينة.

وشدد على أن العنصر البشري لديه الإحساس والقدرة العاطفية بخلاف الروبوتات المخصصة لتأدية غرض معينة، ليست موجود بالروبوتات نفسها، وذلك لان الروبوت ميهئ لتأدية غرض معين فقط، فالنظرة التى ينظر بها الروبوت والحركة التى يتحرك بها هو مدرب عليها ولا يستطيع فعل أى حركات او تصرفات أخري غير موجهة له من قبل الإنسان وذلك أيضا على حسب البيانات المدخلة.

 

 

الذكاء الاصطناعي جامعة الجلالة الروبوتات ما زالت تحت السيطرة العنصر البشري القدرة العاطفية

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