رئيس قسم "الصدر" بالقصر العيني: المنظفات والتدخين تسبب 300 نوع من أمراض الرئة

أكد الدكتور يسري عقل رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى القصر العيني ان جميع المنظفات بداية من معطر الجو الى منظفات الموبيليا والارضيات كلها تسبب اضرار للجهاز الصدري .

وشدد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة التي تقدمه الاعلامية انجي انور عبر قناه اي تي سي على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المنظفات والمساحيق، مكوناتها والمواصفات والمعايير التي يتم تطبيقها في صناعة تلك المنظفات.



واشار الي ان المنظفات والتدخين تسبب اكثر من 300 مرض من امراض الرئه ومنها تليفات الرئه وسرطان الرئه وسرطان الثدي، لافتا إلي ان اكثر المتضررين او المصابين بهذه الامراض هم من السيدات وهذا بسبب استخدامهن لهذه المساحيق.

واوضح ان الحل هو العودة الى الماضي وانه كلما زادت رفاهية الانسان كلما زادت الامراض والمشاكل الصحيه المتعلقه به.



