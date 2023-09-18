بيان طارئ من كندا بشأن تورط عملاء الحكومة الهندية في مصرع زعيم سيخي

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن وكالات الأمن الكندية تتابع بنشاط مزاعم ذات مصداقية بوجود صلة محتملة بين عملاء الحكومة الهندية ومقتل زعيم السيخ في كولومبيا البريطانية في يونيو.

وأضاف ترودو في بيان طارئ لمجلس العموم: “أعربت كندا عن قلقها العميق لكبار مسؤولي المخابرات والأمن في الحكومة الهندية”.

وتابع أنه “أعرب عن مخاوفه شخصيا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي في الهند، بشأن مقتل هارديب سينج نيجار، الذي قُتل بالرصاص خارج معبد للسيخ في كولومبيا البريطانية في 18 يونيو”.