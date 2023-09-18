عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال الزهيري: أوسوريو يسير عكس عقارب الساعة بخطته مع الزمالك

صدى البلد

أبدى الناقد الرياضي جمال الزهيري، تعليقه على بداية بطولة الدوري المصري الممتاز وموقف الأندية المصرية من المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأكد الكاتب الصحفي جمال الزهيري أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد منافسة قوية بين أندية الدوري المصري. وهذا يأتي بهدف خدمة المنتخب المصري وجعل الدوري المصري أكثر تنافسية وإثارة.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أشار إلى أن المباريات الأولى في بطولة الدوري المصري لعام 2024 تزامنت مع سلبية نتائج الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، بما في ذلك خسارة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وعن أحداث مباراة كأس السوبر الإفريقي، أبدى رأيه قائلاً: "الحكم الجابوني كان متوترًا في المباراة، والشوط الأول كان هناك سجال بين الفريقين حتى أحرز الفريق الجزائري هدف الفوز، لكن الفريق الجزائري تراجع في الشوط الثاني وأثار حسابات مارسيل كولر".

وفيما يتعلق برأيه في مدرب الزمالك أوسوريو، أعرب عن استغرابه من خطته التكتيكية التي لا تناسب لاعبي الفريق. وأشار إلى أن أوسوريو يحاول فرض خطة لعب جديدة على الفريق في الدوري المصري، وهذا أمر غريب لأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار مهارات وقدرات اللاعبين في الفريق.

الإعلامي أحمد موسى البطولات الأفريقية الدوري المصري الممتاز أحمد موسى مدرب الزمالك أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

ترشيحاتنا

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ناقد رياضي: هدف كهربا الملغي في السوبر صحيح 100%

سامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في يناير 2024

أرخص 5 سيارات أوروبية.. زيرو تبدأ من 615 ألف جنيه

يسبب الوفاة.. مرض غير معروف يثير الرعب بدولة أفريقية| هذه أعراضه

مفاجأة.. سامسون يفسخ عقده بشكل رسمي بعد يومين مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ