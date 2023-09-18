جمال الزهيري: أوسوريو يسير عكس عقارب الساعة بخطته مع الزمالك

أبدى الناقد الرياضي جمال الزهيري، تعليقه على بداية بطولة الدوري المصري الممتاز وموقف الأندية المصرية من المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأكد الكاتب الصحفي جمال الزهيري أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد منافسة قوية بين أندية الدوري المصري. وهذا يأتي بهدف خدمة المنتخب المصري وجعل الدوري المصري أكثر تنافسية وإثارة.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أشار إلى أن المباريات الأولى في بطولة الدوري المصري لعام 2024 تزامنت مع سلبية نتائج الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، بما في ذلك خسارة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وعن أحداث مباراة كأس السوبر الإفريقي، أبدى رأيه قائلاً: "الحكم الجابوني كان متوترًا في المباراة، والشوط الأول كان هناك سجال بين الفريقين حتى أحرز الفريق الجزائري هدف الفوز، لكن الفريق الجزائري تراجع في الشوط الثاني وأثار حسابات مارسيل كولر".

وفيما يتعلق برأيه في مدرب الزمالك أوسوريو، أعرب عن استغرابه من خطته التكتيكية التي لا تناسب لاعبي الفريق. وأشار إلى أن أوسوريو يحاول فرض خطة لعب جديدة على الفريق في الدوري المصري، وهذا أمر غريب لأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار مهارات وقدرات اللاعبين في الفريق.