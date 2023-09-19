عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ست الحبايب.. درة تحتفل بعيد ميلاد والدتها

صدى البلد

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلاد، والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم، وعلقت: “كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وسعادة يا ست الحبايب ”. 

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيبوإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

فى سياق آخر، تعتبر درة ممثلة من العيار الثقيل ومنذ بدأت وهي تؤثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغ في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان وآدم 2011.

 

اعمال درة التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة درة تحتفل بعيد ميلاد والدته موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

ترشيحاتنا

كلية الدرسات العليا الأفريقية تعلن مد قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام

أبرزها الذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

ما صحة حديث «تخلقوا بأخلاق الله».. وما معنى التخلق الوارد به؟ علي جمعة يوضح

على رأسها سد النهضة.. شكري ونظيره الألباني يؤكدان خصوصية العلاقات ويبحثان ملفات مهمة

الخارجية: نقدر دعم أيرلندا للقضايا العربية.. ونتطلع لترجمته إلى تعاون اقتصادي واستثماري

عملتلي بلوك.. راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة| من هي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ