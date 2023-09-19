توفيق السيد: بيريرا لن تكون له أي بصمة في مستوى التحكيم المصري

قال توفيق السيد الحكم الدولي السابق، إن مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي التي قادها الحكم مصطفى عثمان، خرجت بشكل مميز تحكيميًا.

وأوضح السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "طاقم الحكام من أصحاب الأعمار السنية الصغيرة، ومصطفى عثمان من الحكام الواعدين، ونجحوا في قيادة اللقاء بشكل جيد".

وأضاف: "هناك اختلاف في لعبة واحدة وهي في اشتباك خفيف بين لاعبي الفريقين، وقام بالاكتفاء بتحذيرهم، وكان يجب أن يشهر بطاقات صفراء".

وواصل حديثه: "كان قرار الحكم صائبًا في معظم القرارات وبدايته مقبولة بشكل جيد، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

واتتم تصريحاته: "الحكام مثل اللاعبين، يحتاجون إلى فورمة المباريات، وفيتور بيريرا ليست له أي لمسات، ولن تكون له أي بصمة، ونتمنى التوفيق لجميع الحكام في الدوري المصري خلال الموسم الحالي".