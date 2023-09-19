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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: لدينا صناع أثاث مهرة ونحتاج إلى تسويق المنتجات

أثاث
أثاث

كشفت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

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وقالت إيفلين متى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى“، :” صناعة الأثاث في دمياط تحتاج إلى تسويق المنتج  ".

وتابعت إيفلين متى: "لدينا صناع أثاث مهرة ويقومون بافتتاح معارض أثاث في كافة أنحاء الجمهورية ".

وأكملت إيفلين متى:" نحتاج إلى إدارة وتسويق لمنتجات الأثاث في محافظة دمياط"، مضيفة:" لدينا تقنيات صناعة أثاث جيدة في محافظة دمياط ".

ولفتت إيفلين متى، إلى أننا:"نحتاج إلى معارض تسويق للأثاث المصري، وعلينا أن نقوم بإجراء جولات سفر خارج مصر؛ للتعرف على طلبات الأسواق التي يتم التصدير لها ".

النواب الاثاث دمياط اخبار التوك شو صناعة الأثاث

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