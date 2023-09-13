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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ دمياط ورئيس جمعية المحاربين القدماء يُكرمان أسر الشهداء ومصابي العمليات

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب،  أسر الشهداء و مصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط،  وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء الجمعية.

فيما وقد تضمن التكريم تلاوة آيات من القرآن الكريم و الوقوف دقيقة حداد على ضحايا كارثتى الزلزال بالمغرب و الإعصار بليبيا و شهداء مصر الأبرار،  كما تم عرض فيلم تسجيلى "حلم الشهيد".

 
فيما وقد رحبت " المحافظ " مجددًا بمدير الجمعية ، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث لتكريم مصابى العمليات وأسر الشهداء من أبناء محافظة دمياط.

كما توجهت " المحافظ "  بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى نحن على مشارف الاحتفال بها الشهر المقبل، موجهة رسالة شكر واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل  ، عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع للدفاع عن استقرارها وأمنها ، والذى ساهم فى تحقيق خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والتى طالت أرجاء مصر  لنشهد انطلاقة جديدة لإنجازات ومشروعات قومية حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

و وجهت " محافظ دمياط " التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ، موجهة التحية الى أبطالنا من مصابى العمليات الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء ، مؤكدة حرص المحافظة على التعاون الدائم مع الجمعية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات.

ومن جانبه ،، استهل مدير الجمعية كلمته بنقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما أكد ان محافظة دمياط تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية،  حيث حظت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها ، وأكد اللواء مدحت فاوى أن تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تعكس أهمية ترسيخ معانى التقدير لمن ضحوا فى سبيل الوطن ، حيث قدم عظماء مصر أروح الأمثلة فى البطولة والفداء،  مشيرا إلى أن الجمعية لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسي.

فيما وقد القى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف والقمص مرقس محروس سكرتير مطرانية دمياط وراعي كنيسة العذراء مريم كلمة تحدثا خلالها عن مكانة ومنزلة الشهيد التى تحدثت عنها الأديان السماوية.

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دمياط التنمية الشاملة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوات المسلحة والشرطة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب جمعية المحاربين القدماء

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