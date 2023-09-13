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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ150 ألف طن سنويا.. وزير البترول يبحث تنفيذ مشروعي إنتاج الميثانول والأمونيا الخضراء

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال الاجتماع

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، حيث تم بحث مستجدات تنفيذ الشركة النرويجية لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع أنربك، والمصرية للإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، بالتعاون مع القابضة للبتروكيماويات، وموبكو.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن المشروعان يأتيان فى إطار توجه الدولة للاقتصاد الأخضر، وخطوة جديدة تضاف لجهود قطاع البترول فى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركة النرويجية تعد إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء.

وزير البترول يتابع أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات التكرير والتصنيع بالإسكندرية

وزير البترول يتفقد توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع البترول للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الأوروبية والآسيوية؛ مما يضع مصر ضمن الدول الرائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها.

ومن جهته، أكد رئيس الشركة النرويجية، أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، من خلال إنتاج 26 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر وتحويلها إلى أمونيا خضراء في مصنع شركة موبكو بدمياط.

وأوضح أن مشروع إنتاج الميثانول الأخضر، من المستهدف إنشائه في محافظة دمياط؛ للاستفادة من قربه من مدخلات إنتاج الميثانول الأخضر، وهى مياه البحر المالحة، وثاني أكسيد الكربون الحيوي المنتج من مصنع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي؛ لإنتاج 40 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر.

وأكد اهتمام الشركة النرويجية البالغ، بالاستثمار في مصر، وتنفيذ هذه المشروعات المهمة؛ لتوفير منتجات كيماوية خضراء عالية الجودة، في ظل تزايد الطلب العالمي عليها.

حضر اللقاء، المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم”.

المهندس طارق الملا مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء القابضة للبتروكيماويات وموبكو ازالة الكربون مشروعات للطاقة الخضراء قطاع البترول للتنمية المستدامة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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