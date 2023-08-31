وزير البترول يتابع أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات التكرير والتصنيع بالإسكندرية

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى الإسكندرية، صباح اليوم الخميس؛ لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات تكرير وتصنيع البترول، حيث تفقد شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)؛ للوقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين عالي الأوكتين .

واكد الملا ان التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وأيضا خطط مستقبلية طموحة ، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي 2022-2023 نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في اطار استراتيجية متكاملة للوزارة .

ووجه الملا بالاستمرار في العمل علي خفض التكاليف ، و جهود تعظيم الإنتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة الداعمة ، وهو ما يؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد .

و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس سيد الراوي رئيس الشركة حول المشروعات الجديدة وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين ، ومشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ‏ISG‏ الإيطالية والذى تم الانتهاء منه بغرض الإسهام فى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة ، وكذلك مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى حفاظاً على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي ، علاوة علي المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك الغاز الطبيعي ، و نظام التحكم المتقدم في العمليات بالتعاون مع شركة أسبن تك الأمريكية لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية .

و خلال الجولة حضر المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023، و استمع إلى عرض من الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة في فترة العام المالي 2022-2023 تضمن أبرز مؤشرات الأداء والتي أظهرت التطور الملموس في المعدلات الإنتاجية للشركة من البنزين عالي الأوكتين خلال العام في إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى ،حيث أنتجت الشركة من البنزين عالى الأوكتين بنوعيه 92 و 95 نحو 1.9 مليون طن خلال العام بزيادة 130 الف طن عن العام السابق بما يمثل نحو 30% من اجمالي الإنتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي.

جاء ذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين والمحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب نبيل امين وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي المساهمين .

