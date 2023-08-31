عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يتابع أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات التكرير والتصنيع بالإسكندرية

صدى البلد

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى الإسكندرية، صباح اليوم الخميس؛ لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات تكرير وتصنيع البترول، حيث تفقد شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)؛ للوقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين عالي الأوكتين .

واكد الملا ان التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وأيضا خطط مستقبلية طموحة ، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي 2022-2023 نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في اطار استراتيجية متكاملة للوزارة .

ووجه الملا بالاستمرار في العمل علي خفض التكاليف ، و جهود تعظيم الإنتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة الداعمة ، وهو ما يؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد .

 و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس سيد الراوي رئيس الشركة حول المشروعات الجديدة وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين ، ومشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ‏ISG‏ الإيطالية والذى تم الانتهاء منه بغرض الإسهام فى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة ، وكذلك مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى حفاظاً على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي ، علاوة علي المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك الغاز الطبيعي ، و نظام التحكم المتقدم في العمليات بالتعاون مع شركة أسبن تك الأمريكية لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية .

و خلال الجولة حضر المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023، و استمع إلى عرض من الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة في فترة العام المالي 2022-2023 تضمن أبرز مؤشرات الأداء والتي أظهرت التطور الملموس في المعدلات الإنتاجية للشركة من البنزين عالي الأوكتين خلال العام في إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى ،حيث أنتجت الشركة من البنزين عالى الأوكتين بنوعيه 92 و 95 نحو 1.9 مليون طن خلال العام بزيادة 130 الف طن عن العام السابق بما يمثل نحو 30% من اجمالي الإنتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي.

جاء ذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين والمحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب نبيل امين وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي المساهمين .
 

المنتجات المشروعات الجديدة المستدامة الموارد المائية المعدلات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

ترشيحاتنا

بمشاركة الأهلي وغياب الزمالك.. الكاف يعلن ترتيبات أغلى بطولة في تاريخ القارة

إيران تعلن إحباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى في صناعة الصواريخ

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

100 يوم صحة.. تقديم 400 ألف و546 خدمة في جميع التخصصات الطبية

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة الجابون .. اليوم

مش "هعاني" في غياب المستشار.. أحمد مرتضى: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ