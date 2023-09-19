المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية ينظم برنامجا عن إدارة المخاطر

نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، افتراضيا، برنامج "الاختصاصي الإسلامي المعتمد في إدارة المخاطر"، والذي يستمر حتى 21 سبتمبر 2023، بمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الدول الأعضاء.

وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، استعرض البرنامج، التطورات التكنولوجية السريعة التي أدت إلى ظهور أنواع جديدة من المخاطر، وسبل التغلب عليها، أو التخفيف منها، في سبيل مواكبة الظروف السوقية المتغيرة.

ويهدف المجلس من تقديم البرنامج؛ إلى تعزيز مهارات منسوبي الدول الأعضاء، وإكسابهم الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة في السوق.