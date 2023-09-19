باحث تكنولوجي يحذر: 80% من حالات اختراق الهواتف عن طريق ألعاب الأطفال

كشف محمد النواوي، المدون التقني والباحث التكنولوجي، أن المشكلة الأكبر لاختراق الهواتف تكون من خلال استخدام الأطفال للهواتف، موضحا أن 80% من حالات اختراق الهواتف تتم عن طريق الروابط واللينكات بألعاب الأطفال.

وأوضح "النواوي"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة “صدى البلد”، من تقديم دينا رامز، أن الحرص والحماية من هواتف الأطفال، أهم من الهواتف الشخصية للأهالي، فالطفل يمكن من خلال لينك، أن يكون هاتفه كاميرا مفتوحة في منزل أسرته للمخترق.

توقيع عقد دون قراءة

ولفت الباحث التكنولوجي، إلى أن الفرد بمجرد تنزيله وتحميله لأي تطبيق؛ فهو يقوم بتوقيع عقد دون قراءته، والذي يُمكن التطبيق من اختراق الهواتف بشكل أسهل دون وعي الفرد.

وعقَّب: "مفيش أي نظام موبايل آمن تماما ويمنع من الاختراق، سواء أندرويد أو IOS، ودليل على ذلك؛ هو حدوث اختراق لأنظمة الدول، وهي نقطة شائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية، مؤكدا أن أنظمة الهواتف تُحمى بقوة كبيرة، ولا يتم اختراقها بنفس درجة الأمان.

ميزة الـ IOS

وأشار إلى أن شركة IOS، تتمتع بميزة منفردة، وهي أنها لا تسمح بتحميل أي تطبيق إلا من خلال المتجر، وهذه الخاصية، يمكن أن تقوم بحماية صاحب الهاتف بشكل بسيط من الاختراق.