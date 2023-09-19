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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد لجمهوره: أنا مبسوط مني أوي الفترة الأخيرة

صدى البلد

شارك الفنان أحمد سعد، فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخلال الفيديو، ظهر أحمد سعد وهو يمازح جمهوره، وتحدث عن آخر أعماله الغنائية، حيث قال: “اسمحولي أتكلم عن نفسي؛ عشان نسيت آخد حباية النرجسية.. أنا مبسوط مني آخر فترة”. 

وتصدر أحمد سعد وروبي، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” مؤخرا؛ وذلك بأغنيتهما الجديدة “يا ليالي” وتخطت الأغنية حاجز الـ 11 مليون مشاهدة.

"ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

وكان طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني قد أثار الجدل في الفترة الماضية، حيث أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين (علياء ومريم)، وقالت إن قرار الانفصال نابع من أحمد سعد، وليس منها.

وأضافت علياء بسيوني، عبر خاصية “ستوري” حسابها على “إنستجرام”: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابه أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب، ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا، وحاولت وعديت بمواقف، مفيش حد في مكاني يقبلها؛ عشان الأسرة دي”.

أحمد سعد أحمد سعد وعلياء بسيوني التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان أحمد سعد طلاق أحمد سعد يا ليالي

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