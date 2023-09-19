نوال الزغبي عن محمد رمضان: محترم ولذيذ.. والأخير يرد: كسبت صديقة وأخت

تصالح النجمان محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح موريكس دور .

وقالت نوال الزغبي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: "اللي حصل على المسرح بين قد أيه هو محترم ولذيذ ومحب وأكيد فهمت قصده كان إيه وخلاص مفيش نوايا سيئة ".

بينما قال محمد رمضان من خلال لقائه مع ”et بالعربي":" سعيد جدا وبشكر موريكس دور لأني بسببهم كسبت صديقة عزيزة وأخت وربنا يديم المحبة

عيب كدة .. بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت



تلقت الاعلاميه بوسي شلبي العديد من الانتقادات بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من احدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة باجراء لقاء مع الفنان قيس الا انها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتاخذه لاجراء لقاء معها .

وجاءت التعليقات علي الفيديو " عيب كدة المفروض انها زميلة ، الحركة غير مهنية ".

تكريم شقيقة فيروز في مهرجان موريكس دور



كرم مهرجان موريكس دور ، هدى حداد شقيقه الفنانه الكبيرة فيروز .

حصدت النجمة هالة صدقي هلى جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام ٢٠٢٣ ظهور مصير للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدله حمراء.

موريكس دور:

قامت لجنة تحكيم حفل بتوزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023 لتكريم كوكبة من النجوم والنجمات العربية وهو الحدث الذي يقام سنويا



وتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، وأختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا يلجنة تحكيم.

عودة هيلدا خليفة

قد أعلنت هيلدا خليفة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا عن عودتها للشاشة عبر تقديم الحفلات الخاصة بالجوائز التى ستكون فى حفل الموريكس دور لعام 2023 على شاشة "LBC International .



حيث شاركت هيلدا جمهورها فيديو عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام شاشة ضخمة، و تصلها رسالة تقول، X تقول بأن "المهمة قد تمت بنجاح"، ثم تتجه بسيارتها نحو مكان اللقاء حيث ينتظرها العميل إكس ومعه كأس الموريكس.



أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور عام 2022

وكان من أبرز المكرميين فى حفل موريكس دور لعام 2022، الفنانة إلهام شاهين وحصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"،وأيضًا الفنانة ماغي بو غصن عن المسلسل اللبناني الشهير للموت الجزء الأول والثاني ، بصفتها أفضل ممثلة لبنانية.



ونال أيضًا النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرىًا من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 .