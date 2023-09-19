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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءََ جماهيريًا بمركز شباب موط بالداخلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي مركز الداخلة، بمقر مركز شباب موط، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث استعرض جهود الدولة التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، كما ناقش أهم مطالب وشكاوى المواطنين، موجهًا بما يلي :

◾سرعة تسليم أصحاب الأراضي بمنطقة موط القديمة  الأراضي البديلة تعويضًا عن الأراضي التي إزالتها ضمن خطة تطوير المنطقة.

◾دراسة استغلال مبنى مستشفى الداخلة العام بعد افتتاح و تشغيل مستشفى الداخلة الجديد.

◾تشكيل لجنة لتحديد المستفيدين من مبادرة الكثبان الرملية وبحث موقف الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

◾السماح لقاعات المناسبات بعمل معارض مؤقتة بشرط تخفيض أسعار السلع بنسبة ١٥ ٪ كحد أدنى.

◾سرعة تحديد أسماء المقبولين بمدرسة التمريض بالمركز وإبلاغهم بالقبول في موعد أقصاه الأسبوع الجاري.

◾تشكيل لجنة لمراجعة موقف الأراضي المخصصة للطرق داخل منطقة بئر موط (١) وإزالة أي تعديات أو مخالفات عليها ودراسة التعدي على قنوات الري ببئر( ١٦) الهنداو 

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

استغلال افتتاح التنفيذية البديلة أصحاب الأراضي أراضي الخدمي الجمعية الشرعية تشكيل لجنة بحضور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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