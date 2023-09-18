عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ،  حفل تكريم المتفوقين بالشهادات العامة والأزهرية الذي نظّمته الجمعية الشرعية بالخارجة، بحضور اللواء هشام عبد السلام رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، وعادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والقيادات التنفيذية والشعبية.

أوقاف الوادي الجديد: حصول مسجدين على الاعتماد والجودة بالخارجة

حيثُ شمل التكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، ومديري المدارس الثانوية والمعاهد الأزهرية، وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم، راجيًا لهم مواصلة النجاح والتفوق وتحقيق المأمول، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، وأثنى على دور جمعيات المجتمع المدني النّشِطة في دعم التنمية على أرض المحافظة، مُوجهًا الشكر لجهود الجمعية الشرعية الرائدة على مختلف الأصعدة.

الاعتماد والجودة أزهرية الثانوية العامة والأزهرية الثانوية العامة القيادات التنفيذية العملية التعليمية أوائل الشهادة الثانوية العامة أوائل الشهادة الثانوية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

موضوعات متعلقة

رياضة الوادي الجديد تحتفل بمرور 20 عامًا على برلمان الشباب بمركز الخارجة

ترشيحاتنا

أكرم عبدالمجيد: الأهلي الأقوي واسكواد الزمالك الأضعف في الدوري الجديد

85 مليون دولار.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على ثاني أكبر منحة في تاريخها

استشاري تكشف الموعد المناسب لتناول لقاح الإنفلونزا

النيابة الإدارية تعاين عقار العمرانية المنهار وتصدر قرارات عاجلة | صور

بنحط مكياج مثير عشان نعجب الزبون.. اعترافات صادمة لفتاة بولاق

السعودية: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتحدي صارخ للمواثيق الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض مرض سرطان المخ| تعرف عليها

كليوباترا بـ 50 جنيها| الحكومة تتوعد "الأزمة ستنتهي خلال أسبوع".. هل ستتراجع أسعار السجائر؟

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند شرب الحليب مع السمن؟

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ