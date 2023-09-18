محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، حفل تكريم المتفوقين بالشهادات العامة والأزهرية الذي نظّمته الجمعية الشرعية بالخارجة، بحضور اللواء هشام عبد السلام رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، وعادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والقيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ شمل التكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، ومديري المدارس الثانوية والمعاهد الأزهرية، وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم، راجيًا لهم مواصلة النجاح والتفوق وتحقيق المأمول، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، وأثنى على دور جمعيات المجتمع المدني النّشِطة في دعم التنمية على أرض المحافظة، مُوجهًا الشكر لجهود الجمعية الشرعية الرائدة على مختلف الأصعدة.