أوقاف الوادي الجديد: حصول مسجدين على الاعتماد والجودة بالخارجة

أعلن الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، حصول مسجدين بمدينة الخارجة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ.

وأوضح أن المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ» حتى الآن هي مسجد ناصر ومسجد الاستقامة بمدينة الخارجة، موضحا أن المديرية تسعى لضم أكبر عدد ممكن من المساجد للحصول على تلك الشهادة.

وقال، إن هذا العدد في تزايد مستمر ويومي، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحا أن سياسة الوزارة في هذا الأمر تقوم على الاهتمام بالرؤية البصرية والحضرية ورفع كفاءة المساجد الحيوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع مساجد الجودة والتي تنقسم إلى ثلاث فئات: «أ، ب، ج».

وأضاف شاهين أن وزير الأوقاف وجه بضرورة العناية التامة بنظافة أسطح المساجد، مشيرا إلى أن المسجد الذي سيمنح الجودة من الفئة «أ»، سيصدر له قرار ضم كلي فوريا حتى لو كان غير مضموم للوزارة، مطالبا مسؤولي الأوقاف بالاهتمام بالوجه الحضاري للمساجد من خلال التصوير الدقيق لتحويلها كواجهة للمحافظة في إطار تشكيل الصورة الحضارية لمصر، مؤكدا أن نظافة المساجد وأركانها والأسطح الخاصة بها جزء مهم من تصدير الوجه الحضاري للمحافظة والبيئة المحيطة بالمسجد.

جدير بالذكر أنه تتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه، ويأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي.