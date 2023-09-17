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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء فعاليات البرنامج التدريبي لدعم وتنمية اللغة الفرنسية لمعلمي الوادي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد

أكد سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بدء فعاليات البرنامج التدريبى لدعم وتنمية اللغة الفرنسية والمنفذ وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، وشبكة «كانوبيه» وتعليم فرنسا الدولية بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية، مؤكدا أن البرنامج يستهدف مجموعة من موجهى ومعلمى اللغة الفرنسية.


وأوضح أن المشروع يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام متتالية بدءا من اليوم الأحد 17 وحتى 19 من سبتمبر الجارى، وذلك بمقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية.

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