بالتعاون مع التجار|محافظ الوادي الجديد: التوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط على ضرورة التوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ - في بيان اليوم الأحد- بتكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

وتشهد محافظة الوادي الجديد، إقبال المواطنين على معارض أهلًا مدارس في مراكز المحافظة المختلفة، وتقوم بتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء من على كاهل الأسر وأولياء الأمور.

من جانبه ، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد المهندس سيد عبدالعزيز إلى استمرار إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وسد العجز في كافة التخصصات المختلفة بالمدارس، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لضمان جاهزية كافة المدارس قبيل إنطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال وكيل الوزارة إنه تم تكريم 4 من معلمين المحافظة من جانب إحدى المؤسسات العلمية بمسابقة مدرس مصر والقائد الفعال لعام 2023 .