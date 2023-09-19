نقلة نوعية في التعاون الصناعي.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل وزير دفاع المجر

إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير دفاع المجر كريستوف بوبروفينسكى، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور اللواء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية و أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة .

فى بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بوزير دفاع المجر والوفد المرافق له، وتم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والاهتمام الخاص الذى توليه الدولة المصرية للحرص على امتداد هذه العلاقات وهو ما يتضح جليا من خلال تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين.

حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المجر عامي 2017 و 2021 وذلك للمشاركة في قمة دول تجمع " الفيشجراد " ، كما قام رئيس المجر بزيارة مصر عام 2019 .

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى، باستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة .

وأشار الوزير " محمد صلاح " خلال اللقاء إلى أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية العاملة فى مجالات مماثلة سيعمل علي إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية .

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى دراسة إمكانية التعاون فى عدد من المجالات العسكرية ومنها تبادل الخبرات في مجال تطوير وإطالة أعمار المعدات الشرقية ، وتوريد خامات الإنتاج ومكونات المنتجات العسكرية ، والترويج لتصدير الصلب المدرع ، وعلى مستوى الشق المدنى تم مناقشة إمكانية التعاون لتوريد خامات ومستلزمات إنتاج محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدات تنقية مياه الشرب بمكوناتها ، التصنيع المشترك للمعدات والمستلزمات الطبية ، تصنيع معدات النقل المتداول ، تصنيع الشاشات الذكية ، إنتاج أسطوانات الغاز الطبيعي للسيارات والأوتوبيسات ، إنتاج المحركات الكهربائية ، والتعاون فى مجالات أنظمة الطاقة الشمسية .

مشروعات مشتركة

من جانبه أكد كريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين ، وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم وتشجيع الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين الصناعة وباعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الهامة في مصر والتي تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

وفى نهاية اللقاء حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة لوزير دفاع المجر وللشركات المجرية للمشاركة فى النسخة الثالثة من المعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "EDEX 2023 " والذى سيقام بمصر خلال شهر ديسمبر القادم.

و صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة بأن وفدا مجريا سيقوم بتنفيذ زيارة لشركتيّ " م/200 ، م / 300 " اليوم للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء ودراسة إمكانية تنفيذها والبدء فيها كما تم توجيه الدعوة لوزير الإنتاج الحربي مستقبلاً لزيارة الشركات المجرية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب و المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى و إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ، ومن جانب دولة المجر أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة والدكتورة بياتا مارجيتاى بيكت مدير مكتب وزير الدفاع والدكتور ديفيد كلاكسمان نائب وزير الدولة للصناعات الدفاعية والمشتريات واللواء فيرينك كاجارى نائب رئيس أركان القوات المسلحة المجرية والسيد أندراس ون خبير الأسلحة .