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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يوجه بتوطين التكنولوجيا الحديثة في حلوان للمسبوكات

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، شركة حلوان للمسبوكــات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الزيارة بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات قام خلاله بالاطلاع على عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

عقب ذلك قام الوزير "محمد صلاح" بجولة تفقدية بالشركة (مصنع 9 الحربي) بدأت بالمرور على مسابك الشركة، كما تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية التي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير  الجودة العالمية حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، سن الحفار، وغيرها من المنتجات).

وخلال الجولة حرص الوزير على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء. 

خطوط الإنتاج العالمية

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الابتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف من أجل رفعة شأن الشركة .

أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) تسعى إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

وأشار  "بكر" إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية للشركة على رأسها ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، ووجّه بأهمية قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس وائل المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والإقتصادية و محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس عماد عسكر المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والمحاسب سيد عثمان القرطبي رئيس قطاعات التسويق والمبيعات و محمد فتحي رئيس قطاع الأمن و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

الانتاج الحربى حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربى المعدات التكنولوجية المسبوكات الهندسية صناعة السيارات

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